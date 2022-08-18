Москва, , 12:11 — REGNUM Реальный размер площадей лесов, охваченных природными пожарами в Рязанской области, скрывали органы лесного хозяйства региона, результате чего не удалось своевременно привлечь дополнительные силы для их ликвидации. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Лесной пожар Krewlex

«Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент группировка сил и средств для тушения лесных пожаров была усилена бойцами и специальной техникой Авиалесоохраны и МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в некоторых районах южной части Московской области наблюдаются смог и запах гари из-за пожаров в Рязанской области.