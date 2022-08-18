Омск, 18 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Омской области дан старт основному этапу уборочной кампании. Как сообщили ИА REGNUM 18 августа в областном правительстве, на её проведение аграриям потребуется 35-40 дней.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Зерно

В регионе состоялось заседание областного штаба по проведению сезонных полевых работ. Омский губернатор Александр Бурков поручил главам районов взять уборочные работы под личный контроль.

Уточняется, что большинство районов области уже приступило к жатве. По состоянию на 18 августа обмолочено 165 тыс. гектаров зерновых культур (8,2% зернового клина). Всего предстоит обмолотить 2 млн гектаров.

По оценкам властей, с весенне-полевыми работами аграрии Омской области справились. Несмотря на погодные катаклизмы, им удалось вырастить достойный урожай.

Бурков заявил о прогнозных планах собрать не менее 3 млн тонн зерна. Он назвал это важной задачей: «Перед вами стоит сегодня важная задача — собрать весь выращенный урожай и сохранить его. От этого будет зависеть продовольственная безопасность региона и дальнейшее развитие нашего агропромышленного комплекса».

Погода в этом году преподнесла омским аграриям сюрпризы. В 13 районах из-за почвенной засухи пришлось вводить режим ЧС. В пяти районах он сохраняется до сих пор. «Безусловно, это скажется на урожайности, что мы видим по первым показателям», — подчеркнул губернатор.

Однако он добавил, что омские аграрии «привыкли работать в тяжелейших условиях» и умеют при этом добиваться высоких результатов: «Я не сомневаюсь, что планки — не менее 3 млн тонн зерновых культур и 500 тысяч тонн масличных культур — сможем достигнуть, невзирая на погодные условия и засуху».

Бурков поручил главам районов взять уборочную кампанию под личный контроль.

Добавим, в 2022 году аграрии региона приобрели 1260 единиц техники на общую сумму 4 млрд 536 млн рублей. Из областного бюджета на техническое перевооружение в текущем году выделили более 200 млн рублей. Благодаря этому сельхозпроизводители приобрели 193 единицы техники и оборудования.

В целом в этом году на поддержку сельскохозяйственным производителям предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2 млрд 569 млн рублей (1 млрд 223 млн рублей из регионального бюджета; 1 млрд 346 млн — из федерального). К 18 августа уже предоставлено 79,4% годового объёма господдержки.

Напомним, стоимость закупок пшеницы на торгах в соответствии с постановлением Минсельхоза РФ стартует с 15 800 рублей за пшеницу третьего класса.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Пензенской области в этом году надеются собрать 3 млн тонн зерна.

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