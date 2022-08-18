Адамовский район, Оренбургская область, 18 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Адамовском районе Оренбургской области местная жительница намерена отсудить у медиков 5 млн рублей за смерть сына, сообщили 17 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Адамовского районного суда.

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Иск к больнице принят судом в производство. Идёт подготовка к разбирательству.

Истец указала, что летом 2021 года потеряла единственного сына. Причиной названо ненадлежащее оказание медицинской помощи. За причиненные нравственные и физические страдания женщина просит взыскать с клиники компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей.