Тюмень, 18 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Тюмени сотруднице хлебокомбината во время рабочего процесса ампутировало кисть правой руки. Об этом сообщает Гострудинспекция по Тюменской области.

Александр Погожев ИА REGNUM ООО «Невинномысский хлебокомбинат». Цех по производству хлебобулочной продукции

Несчастный случай произошёл в ночную смену 27 июня 2022 года на одном из хлебокомбинатов Тюмени. Сотрудница очищала трубу раздатчика. Подача муки не возобновилась. Она просунула руку в тканевой рукав для очистки от образовавшегося уплотнения муки. После удаления муки шнек раздатчика продолжил работу, в результате чего женщине отрезало аппаратом кисть руки.

В ходе расследования Гострудинспекцией установлена причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ, а также отсутствие контроля со стороны руководства за исполнением работником требований охраны труда при производстве работ дозатором сыпучих продуктов. Сама пострадавшая, по мнению инспекторов, не соблюдала должностную инструкцию.

«За допущенные нарушения трудового законодательства юридическое лицо привлечено к административной ответственности», — сообщает пресс-служба Гострудинспекции по Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля на хлебокомбинате в Тюмени в тестомесительной машине погибла работница.