Сыктывкар, , 18:39 — REGNUM Всероссийская ежегодная акция «Сохраним лес», проводимая в поддержку нацпроекта «Экология» стартовала сегодня, 18 августа, в Республике Коми, где начался форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся». Его участники и почётные гости высадят первые 85 рябин.

Сохраним лес Цитата канала сохранимлес. рф

В арктическом моногороде Усинске собрались волонтёры, представители экологических организаций и общественники из всех 85 субъектов РФ. Активная молодежь вместе с представителями власти, образовательных организаций и крупных компаний обсудят развитие Русского севера, сохранение культурного и природного наследия, туристический потенциал арктической зоны и многое другое.

В рамках форума-фестиваля дан старт очередного сезона ежегодной акции «Сохраним лес». Участники и почётные гости форума, среди которых заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов, вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев, руководитель проекта Проектного офиса по развитию Арктики госкорпорации «Росатом» Сергей Чемко, а также известные артисты, посадят 85 рябин на площади Трёх поколений.

Каждое высаженное дерево «Аллеи волонтёров Арктики» будет олицетворять один из субъектов Российской Федерации. Ещё 15 деревьев посадят участники из ДНР и ЛНР.

Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится ежегодно по национальному проекту «Экология». В 2022 году цель акции — высадить 80 млн деревьев. В мае вице-премьер России Виктория Абрамченко поддержала продление федерального проекта по сохранению лесов нацпроекта «Экология» до 2030 года. По её словам, продолжение работы федерального проекта после 2024 года позволит серьезно нарастить темпы лесовосстановления.

Генеральный директор АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко рассказала о философии бережного потребления и правильного отношения к природе:

«Начать можно с изучения маркировки продуктов, в магазинах отдавать предпочтение экологичной упаковке, использовать многоразовые пакеты и тару, сдавать отходы в места переработки. Стоит выбирать местные продукты, так как транспортировка товара наносит существенный урон экологии.

Эко-фрэндли — философия дружелюбного отношения к окружающей среде, которая включает в себя осознанное поведение людей, компаний и даже целых государств по отношению к природным ресурсам. Основная цель приверженцев такого образа жизни — минимизировать или вовсе ликвидировать вред, наносимый природе. Помни, что экология начинается с тебя».

Впервые всероссийская акция «Сохраним лес» была проведена в стране в 2019 году. За 3 года было высажено более 150 миллионов деревьев. Экологическая инициатива стала одной из крупнейших в России.