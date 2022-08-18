18 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Politico о том, что крупнейшие европейские государства в июле впервые с начала специальное военной операции России на Украине не дали украинской стороне новых двусторонних обещаний.

Оксана Переможенко, , 12:44 — REGNUM Крупнейшие европейские государства в июле впервые с начала специальной военной операции России на Украине не дали украинской стороне новых военных обещаний. Об этом со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщает Politico.

Военная помощь Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Так, автор статьи утверждает, что с апреля текущего года военная поддержка киевского режима странами Европы стала снижаться. По мнению автора публикации, помощь Украине снизилась именно тогда, когда киевский режим планировал решающее контрнаступление, что может свидетельствовать о том, что крупные страны Европы не успевают за военной помощью, поступающей от Британии, Штатов и помощью, идущей через Польшу.

«Несмотря на то, что боевые действия вступили в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли», — отметил директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш.

В вместе с тем военный аналитик Даниэль Фиотт подчеркнул, что если обещания украинской стороне не будут реализованы на местах, то они ничего не стоят. Фиотт также указал на то, что ближайшие недели и месяцы будут испытанием для политической и экономической репутации Европы.

Сообщение Politico обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения связывают невыполнение Европой обещаний с тем, что скоро зима, и странам ЕС необходимо в первую очередь думать об этом. Иные также отметили, что, возможно, в Европе понимают, что США используют ситуацию с Украиной, чтоб экономически ослабить Евросоюз и получить от этого свою выгоду. Были и те, кто понадеялся на то, что Европа понимает, что помощь Украине ничего не изменит, а с Россией Евросоюзу придется в конечном итоге налаживать отношения. Некоторые также указали на усталость от Украины. Встречались и те, что считает, что Европа не афиширует свою помощь Киеву, помогая втихаря.

«Опомнились наконец-то!» — написала Леночка.

«Пора заканчивать», — призвал один из участников обсуждения.

«Так скоро зима», — напомнил Вадим.

«Обещаем переобещать обещанные обещания», — пошутил один из участников обсуждения.

«У обещалки есть перспективы замерзнуть», — шутит Марианна А.

«Турбина от обещалки на ремонте», — с сарказмом добавила Nina N.

«Правильно делают. Наверное, дошло, что так ничего не решается», — отметила Галина.

«Правильно. Украине капут. А с нами им еще жить да жить. Еще на поклон побегут в Кремль. С извинениями и иными ништяками», — добавил Сергей.

«Или разум проснулся, или оружие закончилось», — прокомментировал новость 27 050.

G7 Whitehouse.gov

«Вложенные средства не приносят прибыль?» — задался вопросом Alex D.

«Устали, просто устали от «украинства», — считает Нильс.

«До них просто стало что-то доходить… Что американцы, гробя экономику европейцев, пытаются неплохо навариться…» — поделился своим мнением Piter S.

«Обещать — не значит жениться», — смеется еще один участник обсуждения.

«Поэтому наркокомандующий (Зеленский — О. П.) и пытается спровоцировать удары по центрам принятия решений, чтобы получить не только обещания, но и реальное оружие», — заметил Елена.

«Лето-то заканчивается. А в Европе, хоть и зима мягкая, а неделями не мыться и вонять, как бомж с Рублёвки — это как-то не очень и поважнее будет украинской «победы», — добавил Eugene N.

«Как там зима пойдёт, кто ж его знает? У них реки так, как сейчас, 500 лет не мелели. Так что матушка-природа по этому Содому и Гоморре должна ударить как положено зимой. Ждём — 30. Природа с нами», — ответила ему (Eugene N.) Yana.

«Есть американцы. Тем как-то все равно, — они продолжат снабжать. Так что расслабляться не стоит», — написал «хлебный мякиш».

«Они это делают втихаря», — считает Mykola S.

«Та у них обещано уже на годы вперёд. Это как с санкциями, — каждый раз всё скуднее. Насанкционировались уже. Ну и тут так же наобещали впрок», — подытожил Леонид Д.