Москва, , 12:08 — REGNUM От США и Евросоюза бессмысленно ожидать осуждения преступлений неофашистов на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 августа, об этом заявил руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Из зоны специальной военной операции России на Украине приходят сообщения, вызывающие серьезную обеспокоенность. Продолжаются безумные обстрелы Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе. Каждый день сыплются снаряды и ракеты на города и поселки Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Спецслужбы бандеровской хунты проводят диверсионные операции в Крыму и других российских регионах. Терпя одно поражение за другим на поле боя, бандеровцы перешли к откровенному террору. Это было свойственно им и раньше», — сказал депутат.

Он напомнил, что Amnesty International была вынуждена признать, что использование ВСУ и нацистскими батальонами мирного населения в качестве живого щита, размещение огневых точек в школах, детских садах и больницах, является грубейшим нарушением общепризнанных норм и правил ведения боевых действий.

«Но обстрелы Запорожской АЭС, ставящие мир на грань ядерной катастрофы, удары по химическому заводу «Стирол» в Горловке, грозящие экологическим бедствием, и диверсионные акты в Крыму — это принципиально новые явления. Они подтверждают наше твердое убеждение, что неонацистский режим в Киеве фактически превратил братскую Украину в террористическое государство. К сожалению, российская сторона пока ограничивается призывами к так называемому «мировому сообществу» осудить акты государственного террора. Бессмысленно ожидать от спонсоров терроризма в лице США, Евросоюза и НАТО осуждения преступлений неофашистов. Ведь они действуют по прямым указаниям Вашингтона и Лондона», — добавил Зюганов.

По его словам, столь же бесполезно уповать на международные организации, полностью подконтрольные американцам.

«Вся история отношений России с западным миром говорит о том, что наши «партнеры» понимают только один язык — язык силы, стойкости и мужества. Неонацисты в Киеве и их западные кукловоды давно перешли все «красные линии». Но обещания жесткой реакции Москвы в виде ударов по центрам принятия решений пока остаются очередными «серьезными предупреждениями». История показывает, что даже сотни таких предупреждений не только не влияют на провокаторов, но и создают у них ощущение безнаказанности», — добавил он.

Зюганов считает, что остановить тех, кто сознательно погружает мир в пучину атомного апокалипсиса, может лишь решительный и твердый отпор.

«У российского руководства достаточно сил и средств, а также знания болевых точек главарей преступного режима в Киеве, чтобы привести их в чувство. Общество ожидает от властей более энергичных действий, призванных остановить государственный терроризм Зеленского и его банды», — пояснил лидер КПРФ.

Напомним, в Минобороны России рассказали о подготовке Киевом провокации на Запорожской атомной электростанции в период визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерреша.

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