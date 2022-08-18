Сахалинская область, 18 августа, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Автобус, в котором ехали 15 человек, загорелся 18 августа на трассе в Поронайском районе Сахалинской области. Людей эвакуировали, сообщило АСТВ. ру.

https://31.mchs.gov.ru Сгоревший автобус

Читайте также: На Сахалине вспыхнул пассажирский автобус

Общественный транспорт вёз людей в село Леонидово. Транспортное средство долго тушили, за людьми отправили другой автобус.

«Автобус полностью сгорел. Машины на этом участке не пропускают, стоят колонны», — рассказал очевидец происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года на Сахалине случилось похожее ЧП. Тогда также горел пассажирский автобус.