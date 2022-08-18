Тбилиси, , 12:07 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии вместо того, чтобы вернуть доверие общества, «насаждают нигилизм и скептицизм». Об этом в интервью газете «Квирис палитра» заявил политолог Гия Хухашвили.

Флаг Грузии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Задача оппозиции — доказать обществу, что она лучше, а для этого нужно создать позитивную повестку дня, — сказал Хухашвили. — Оппозиция этого не делает. Фактически, они превратились в телевизионные партии».

По мнению политолога, если у оппозиции не будет оптимистической повестки, то политический процесс в стране останется под контролем властей, которые им «прекрасно манипулируют». Он считает, что оппозиции нужно показать гражданам альтернативу происходящему.

Кроме того, Хухашвили считает, что Запад «растерян» из-за того, как развивается ситуация в Грузии.

Стоит отметил, что партия «Единое национальное движение» (ЕНД) после утраты большинства в парламенте Грузии в ходе выборов 2012 года остаётся крупнейшей оппозиционной силой в стране. «Националы» делают ставку на протесты и другую уличную деятельность. Они постоянно обвиняют правящую партию «Грузинская мечта» в «пророссийскости» и в уводе страны с пути евроинтеграции.

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