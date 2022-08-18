Душанбе, , 12:06 — REGNUM Российские суды благосклонно относятся к привлекаемым к уголовной ответственности предпринимателям, а Верховный суд РФ выступил с рядом законодательных инициатив по защите бизнеса от излишнего прессинга со стороны силовиков, отметил на XVII Совещании председателей верховных судов государств-членов ШОС председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Он подчеркнул, что в РФ реализуются системные и последовательные меры, направленные на индивидуализацию уголовных наказаний.

За последние 20 лет Пленум Верховного суда России более 50 раз обращался к вопросам назначения наказаний, и за этот период численность осужденных к лишению свободы сократилась более чем в 2 раза — с 356 до 159 тысяч человек, цитирует слова Вячеслава Лебедева Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

По его данным, в прошлом году лишение свободы назначено 29% осужденных, большинство из которых совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, при этом 30% осужденных к лишению свободы имели судимость, а 42% имели две и более судимости. Лишение свободы условно назначено 27% осужденных, штраф — 12%, ещё 16% получили наказание в виде обязательных работ.

«Численность лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено судом, увеличилось с 2% в 1999 году до 22% в 2021 году. Принципы справедливости и гуманизма реализуются судами также при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, и в прошлом году судами удовлетворено 46% ходатайств о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием, 53% ходатайств об условно-досрочном освобождении и 63% ходатайств об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного», − указал глава Верховного суда РФ.

Повышенное внимание уделяется особенностям рассмотрения судами уголовных дел в отношении несовершеннолетних, здесь также наблюдается положительная динамика: количество осуждённых подростков за 20 лет сократилось в 9 раз, за этот же период к реальному лишению свободы приговорены в 11 раз меньше несовершеннолетних. Значительно сократилось количество удовлетворенных судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних − почти в 10 раз.

Верховный Суд России также осуществляет мониторинг практики рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, рассказал Лебедев.

Он отметил, в прошлом году суды прекратили уголовное преследование в отношении 33% обвиняемых в экономической сфере, а наказание в виде лишения свободы назначено только 9% осужденных.

«Концепция совершенствования уголовного законодательства и правоприменительной практики предусматривает исключение негативных социальных последствий судимости в отношении лиц, впервые совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности», — отметил Вячеслав Лебедев.

Он рассказал о законодательной инициативе ВС РФ о введении в стране института уголовного проступка и распространении его на 112 составов преступлений.