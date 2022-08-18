Симферополь, , 12:06 — REGNUM Годовая инфляция в Республике Крым ускорилась в июле, однако цены на ряд товаров снизились. Данные по инфляции за июль 2022 года опубликовало региональное отделение Банка России.

Яйца Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Годовая инфляция в Республике Крым в июле 2022 года ускорилась до 16,86% после 16,35% в июне, что выше уровня по Южному федеральному округу (15,00%) и России в целом (15,10%). Ускорение инфляции в основном обусловлено сокращением предложения и эффектом высокой сравнительной базы в динамике цен на отдельные овощи в регионе», — говорится в сообщении.

В июле годовой прирост цен на продовольственные товары также вырос до 19,48% после 17,75% месяцем ранее. В частности, выросли цены на лук в связи со снижением объёмов нового урожая. При этом снизился темп прироста цен на морковь и свеклу.

Замедлился также рост цен на мясо птицы, говядину и свинину, снизились цены на яйца.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары снизился до 17,78% в июле. Замедлился темп роста цен, например, на моторное топливо, на иномарки, на автомобильные шины. До 9,04% снизился и годовой прирост цен на услуги.