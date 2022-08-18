Лондон, , 12:15 — REGNUM Британская рок-группа Coldplay опубликовала видеоклип на песню Humankind. Об этом сообщило издание Billboard.

Крис Мартин из группы Coldplay Цитата из видеоклипа Humankind

По сюжету ролика, музыканты исполняют песню перед толпой из почти 260 тыс. зрителей на одном из крупнейших стадионов Мехико (Мексика). Само видео было снято во время недавнего мирового турне коллектива.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Coldplay дополнили видеоклипом композицию Biutyful. В центре сюжета оказались куклы-инопланетяне из музыкального коллектива The Weirdos.

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