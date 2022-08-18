Кувандык, Оренбургская область, 18 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области в отношении компании, расположенной в Кувандыке, возбуждено уголовное дело. Юрлицо подозревают в налоговом преступлении, сообщили в СУ СКР по региону.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

По версии следствия, руководство предприятия сокрыло от налогового органа денежные средства в размере свыше 8,1 млн рублей. При этом начальству было известно о том, что к фирме применялись меры принудительного взыскания задолженности по налогам.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере»). Собирается доказательственная база.