Брюссель, , 12:01 — REGNUM Возможность изменения шенгенского визового кодекса для «значительного сокращения» выдачи таких виз российским гражданам будет 31 августа обсуждена главами МИД Евросоюза. Об этом 18 августа сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Шенгенская виза

«Вопрос о возможностях организованного совместного значительного сокращении всеми странами ЕС числа выдаваемых гражданам России шенгенских виз будет внесена рядом государств, в частности, Эстонией и Финляндией на предстоящем «гимнихе» (неформальной встрече глав МИД ЕС — ред.)», — приводит его слова ТАСС.

При этом источник уточнил, что в ходе этой встречи будут говорить о возможности изменения шенгенского кодекса, не допускающего полного прекращения выдачи таких виз по национальному признаку, а также о возможности совместных действий стран — членов сообщества, которые есть у них в рамках их национальных компетенций.

«На первом этапе будет рассматриваться создание добровольной системы сокращения в несколько раз количества туристических виз, выдаваемых российским гражданам ежедневно. К этой схеме смогут сразу присоединиться те государства Евросоюза, которые уже готовы к этому шагу», — пояснил он.

Также источник указал, что такого рода система позволит создать оптимальные формы ограничений по выдаче виз гражданам РФ, к каковым затем смогут присоединиться другие страны ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер немецкой оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что она собирается оказывать давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца, чтобы он сдержал своё обещание и не стал вводить запрет на въезд в страну туристов из России.