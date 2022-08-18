Москва, 18 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Министерство обороны России прокомментировало публикации в международных СМИ о якобы низкой вероятности катастрофы на Запорожской АЭС.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

В министерстве отметили, что широкое цитирование получили выводы агентства по контролю над вооружением и разоружением из Вашингтона, а не МАГАТЭ, где имеют право на такие выводы.

При этом аргументация основана на толщине бетонных укрытий ядерных реакторов (она составляет десять метров), а также готовности к преодолению различных инцидентов, например, падения гражданского самолёта. Подчёркивается, что риски распространения радиации на страны Евросоюза минимальны.

«Таким образом, по мнению американских специалистов, последствия ядерного инцидента на Запорожской АЭС будут иметь ограниченный характер и не окажут влияния на территорию Европейских стран», — отметили в Минобороны.