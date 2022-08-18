Москва, , 12:01 — REGNUM В России по материалам прокуроров возбуждено 406 уголовных дел о хищении более 900 млн рублей в рамках реализации нацпроектов, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Прокуратура Ysia.ru

Отмечается, что вместе с Росфинмониторингом надзорному ведомству удалось предотвратить хищение еще более 298,1 млн рублей и выявить сговор участников на сумму 414,3 млн рублей.

В Генпрокуратуре уточнили, что речь идет о бюджетных средствах, выделенных на нацпроекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Образование», «Экология» и ряд других, передают «Известия».