Ростов-на-Дону, , 12:09 — REGNUM Двое жителей Ростова-на-Дону задержаны по подозрению в поджоге автомобиля с буквой Z, принадлежащего сотруднику полиции. Действия злоумышленников контролировались через канал, управляемый с Украины приверженцами неонацистской идеологии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 18 августа.

Поджог 955169

Предварительно установлено, что ростовчане заранее подготовились к поджогу автомобиля. На протяжении нескольких дней злоумышленники наблюдали за парковкой, расположенной у здания органов внутренних дел. В дневное время фигуранты облили моторный отсек иномарки с буквой Z горючей смесью, подожгли и скрылись. При этом они спланировали маршрут так, чтобы не попасть на камеры наблюдения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Подозреваемыми оказались 24-летний и 22-летняя жители Ростова-на-Дону. Несколько дней они скрывались в лесистой местности, где и были задержаны полицейскими. В ходе обыска был обнаружен тайник, в котором фигуранты хранили документы и средства мобильной связи, а также пистолет с патронами. Оружие направлено на экспертизу.

Поджог автомобиля был снят на видео, чтобы отчитаться перед заказчиками и получить вознаграждение. Запись злоумышленники отправили в чат сервиса мгновенного обмена сообщениями. Злоумышленники получили вознаграждение в виде криптовалюты стоимостью 15 тыс. рублей. Они знали, что канал управлялся с территории Украины приверженцами неонацистской идеологии и содержал призывы к совершению поджогов транспорта и иных преступлений в отношении представителей власти РФ за вознаграждение.

Злоумышленники также готовились совершить ещё один поджог автомобиля полиции или Росгвардии.