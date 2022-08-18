Ярославль, 18 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудникам АО «ПАТП-1» и АО «Яргорэлектротранс» продолжат платить зарплату, несмотря на арестованные счета. Об этом сообщили в мэрии города.

Троллейбус в Ярославле

«Арест счетов у двух городских пассажирских предприятий не скажется на заработной плате сотрудников. Общественный транспорт продолжает работу в плановом режиме», — пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Напомним, решение об аресте счёта «ПАТП-1» было принято 30 июля 2022 года, а «Яргорэлектротранса» — 17 августа 2022 года.