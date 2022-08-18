Москва, , 12:35 — REGNUM В пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота на Камчатке установили новый плавучий причал для подводных крейсеров. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Подводная лодка Иван Шилов © ИА REGNUM

Сборка и установка 3-й секции нового плавучего полутяжелого металлического причала ПМ-61М1 завершилась в бухте Крашенинникова. Причал изготовлен на судостроительном заводе «Восточная верфь» в городе Владивосток.Длина причала составляет 36 метров, ширина 8,2 метра.

«Работы по установке обеспечил личный состав отделения плавучих причалов отдела морской инженерной службы с использованием новейшего плавкрана «СПК-42 150», рейдового буксира «РБ-406» и водолазных катеров. В ближайшее время завершится монтаж линий электропитания и связи, после чего плавпричал будет готов к эксплуатации», — указано в сообщении.

Новый причал позволит обеспечить одновременную стоянку для двух подводных лодок, где с берега на корабли будет производиться постоянная подача электроэнергии, воды и телефонной связи кораблей с берегом. По всей поверхности причала возможно проведение погрузочных и разгрузочных работ с применением пневмоколёсных и гусеничных кранов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что второй этап заводских ходовых испытаний дизель-электрической подводной лодки проекта 636 «Уфа» пройдет в водах Финского залива и Балтийского моря.

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