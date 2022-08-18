Кемерово, 18 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области за обман дольщиков и хищение у них 66 млн рублей будут судить генерального директора строительной компании. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

В ведомстве рассказали, что 55-летний предприниматель взял обязательства по строительству 12-этажного жилого дома в Междуреченске. При этом его компания заключала предварительные договоры на продажу квартир по ценам ниже рыночных, даже не имея разрешения и рассчитанной сметной стоимости. Договоры с дольщиками не регистрировались, им выдавались лишь квитанции об оплате, а деньги поступали в личное распоряжение гендиректору.

«Строительная компания регулярно объявляла о переносе срока сдачи объекта на более позднее время. Также неоднократно занижалась планируемая этажность жилого дома», — уточнили в полиции.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 62 дольщика. Предприниматель скрылся от органов предварительного расследования. Позднее он был задержан в Москве. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.