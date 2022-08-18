Судак, Крым, , 11:58 — REGNUM Акция по сбору книг русских классических писателей для библиотечных фондов Херсонской и Запорожской областей стартовала 15 августа вместе с началом фестиваля «Таврида. АРТ». За первые два дня участники и гости площадки принесли 5 тысяч книг. Параллельно на площадке фестиваля проходит целевой сбор пожертвований на помощь мирному населению, проживающему на территории ЛДНР, выставка работ молодых художников Донбасса, чествование военнослужащих, участников СВО и насыщенная программа патриотической тематики.

Книги Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

На площадке фестиваля развернулась большая социальная программа, организаторами которой выступает арт-кластер «Таврида» совместно проектом#МЫВМЕСТЕ. Активисты волонтерских движений и общественных организаций со всей страны объединились в одноименном арт-квартале. Участники арт-квартала провели серию мероприятий в рамках выездной полезной программы. Они побывали в крымском селе Горностаевка, где оказали помощь по хозяйству местным жителям, дали инклюзивный концерт для воспитанников психоневрологического интерната, а также привели в порядок территорию Братской могилы участников Великой Отечественной войны. Ещё две команды волонтеров провели субботник в Опукском заповеднике и благоустройство в «Башне святого Константина» и «Крепости Керчь» в Керчи.