Москва, 18 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В России в июле 2022 года банки выдали 46,8 тысячи автокредитов, что на 16,1% больше, чем в июне текущего года — 40,3 тысячи. Такие данные 18 августа приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Автомобили

Наиболее количество выданных автокредитов в июле зафиксировано в Москве (2,97 тыс.), Подмосковье (2,67 тыс.), Санкт-Петербурге (2,41 тыс.). Татарии (2,35 тыс.) и Башкирии (2,07 тыс.).

По данным НБКИ, после падения в марте 2022 года количество выданных автокредитов в России на новые и автомобили с пробегом растёт четвёртый месяц подряд. При этом по сравнению с июлем 2021 года их число сократилось на 47,1% (88,4 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году интерес российских граждан к автокредитам достиг исторического максимума.

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