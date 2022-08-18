Лос-Анджелес, США, , 11:57 — REGNUM Американский рэпер Kid Cudi рассказал, что страх за его здоровье вынудил его временно прекратить музыкальную деятельность. Интервью артиста опубликовано на сайте издания Esquire.

Kid Cudi Кадр из интервью на телевидении

В разговоре с журналом Kid Cudi признался, что в 2016 году перенёс инсульт. Это случилось через две недели после того, как он попал в реабилитационный центр с депрессией и наркозависимостью.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2022 года Kid Cudi выпустил на стриминговых платформах свой микстейп под названием A Kid Named Cudi. Премьера проекта состоялась ещё в 2008 году, однако ранее он не был официально представлен на цифровых площадках.

Читайте ранее в этом сюжете: Offset анонсировал новый совместный трек с Baby Keem

Читайте развитие сюжета: Coldplay выпустили видео на сингл Humankind