Лос-Анджелес, США, 18 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Американский рэпер Kid Cudi рассказал, что страх за его здоровье вынудил его временно прекратить музыкальную деятельность. Интервью артиста опубликовано на сайте издания Esquire.

Кадр из интервью на телевидении Kid Cudi

В разговоре с журналом Kid Cudi признался, что в 2016 году перенёс инсульт. Это случилось через две недели после того, как он попал в реабилитационный центр с депрессией и наркозависимостью.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2022 года Kid Cudi выпустил на стриминговых платформах свой микстейп под названием A Kid Named Cudi. Премьера проекта состоялась ещё в 2008 году, однако ранее он не был официально представлен на цифровых площадках.