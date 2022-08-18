Екатеринбург, , 11:59 — REGNUM Антитеррористические учения пройдут в районе Уральской футбольной академии в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по Свердловской области.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Учения стартуют 18 августа в 15:00 по местному времени (13:00 мск) и завершатся 19 августа в 12:00. В ходе них силовики отработают меры реагирования на террористические угрозы. Район проведения мероприятий ограничен улицами Донбасская, Кировградская, Фестивальная и XXII Партсъезда.

Граждан просят сохранять спокойствие и содействовать правоохранителям при проведении учений.