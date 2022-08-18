Хабаровск, 18 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Жители Хабаровска 17 августа обнаружили на улице трёхлетнюю девочку, которая гуляла одна. Ребёнок сбежал во время прогулки из больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Девочка играет с куклой

Читайте также: Из саратовского детсада сбежал двухлетний мальчик

Девочку нашли прохожие. Выяснилось, что ребёнок находился в медучреждении без родителей и сбежал во время прогулки. В минздраве региона пояснили, что поиски девочки начали сразу, обнаружили её уже через полчаса.

Следственные органы проводят проверку по статьям 293 УК РФ («Халатность») и 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Как сообщало ИА REGNUM, в поселке Солнечный города Саратова утром 3 августа сбежал из частного детского сада мальчик в возрасте 1 год и 10 месяцев. Ребёнка быстро нашли.