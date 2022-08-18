Калуга, 18 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В лесах Калужской области в настоящее время установился III (средний) класс пожарной опасности. Возгораний на территории калужского лесного фонда нет, сообщили 18 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

Специалисты лесопожарной службы, лесничеств и МЧС усиливают интенсивность профилактических мероприятий. С начала пожароопасного сезона отработано 234 термоточки. Активизирована и противопожарная пропаганда с дачниками, жителями населённых пунктов, расположенных у лесных участков, а также с лесопользователями.

В режиме видеоконференции 17 августа состоялось внеочередное заседание оперативного штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров в Центральном федеральном округе. Отмечалось, что из-за аномальной жары существенно возросла угроза возникновения лесных пожаров. Напряженная борьба с ними проходит в Московской и Рязанской областях.