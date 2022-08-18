Москва, 18 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Спад экономической активности в России явно оказался не столь глубоким и разворачивается не столь быстро, как это ожидалось несколько месяцев назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа сообщила пресс-служба ВШЭ, со ссылкой на заместителя директора Института «Центр развития ВШЭ» Сергея Смирнова, автора «Ежедневного экономического стресс-индекса».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

По его мнению, пока рано говорить, что наиболее острая фаза кризиса миновала. Однако все финансовые индикаторы, за исключением индекса волатильности российского рынка и спреда между курсами покупки и продажи наличной валюты, прекратили сигнализировать о повышенном стрессе в экономике.

«Спад экономической активности явно оказался не столь глубоким и разворачивается не столь быстро, как это ожидалось несколько месяцев назад. Более того, можно констатировать, что наблюдается определенная тенденция к снижению уровня стресса, так что спад во втором полугодии текущего года может оказаться не сильнее, чем он был во II квартале», — установили эксперты.

Кроме того, в ВШЭ уточняют, что наибольший риск усугубления ситуации связан с возможным снижением нефтяных цен.

«Однако нынешний уровень цен, несмотря на значительный дисконт для нефти Urals, всё еще является достаточно комфортным для российской экономики», — подытожили в университете.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, реальная экономическая ситуация в России регулярно оказывается намного лучше прогнозов, которые подготавливаются в министерствах экономического блока.