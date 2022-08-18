Херсон, Украина, , 12:14 — REGNUM На территории Украины был убит ещё один наёмник из Грузии, сообщает 18 августа грузинский телеканал «Рустави 2».

Могила Eli Duke

О гибели в Херсонской области Бердии Джохадзе написала в соцсетях его средства. По её словам, Джохадзе скончался ещё 12 августа, в результате осложнений, наступивших, якобы, из-за применения российскими войсками «химическиго оружия».

Сестра боевика выразила благодарность властям Украины и Грузии за своевременный вывоз его тела на родину. Труп Джохадзе будет доставлен самолётом в тбилисский аэропорт 19 августа и сразу же будет отправлен на отпевание в Кашветскую церковь Тбилиси.

Напомним, что грузинские граждане участвуют в боевых действиях на стороне киевского режима на территориях Украины и народных республик Донбасса. С момента начала специальной военной операции убито 18 наёмников из Грузии.