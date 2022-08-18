Москва, , 12:18 — REGNUM Индия и Китай сокращают закупки российской нефти, азиатский регион пресытился этим сырьём. Вероятность того, что регион сможет поглотить объёмы, которые высвободятся после ввода эмбарго на российскую нефть в Европе, низка, полагает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Нефтепровод Россия — Китай Government.ru

Ранее о снижении поставок нефти в азиатский регион сообщило Bloomberg. Снижение составило 22% по сравнению с прошлой неделей, закупки сократили Индия и Китай.

«Индия и Китай не смогут поглотить все свободные объёмы российского сырья, которые образуются после вступления в силу эмбарго, поскольку регион уже перенасыщен нефтью из России», — заявил Потавин «Ленте. ру», ссылаясь на оценки компаний Kpler и Rystad.

По его словам, пока неясно, сколько российской нефти заберут покупатели из Азии и не попадут ли они под вторичные санкции со стороны Запада. Многое будет зависеть от условий продажи нефти Россией и выставленных цен.

Поставки российской нефти в страны Западной и Северной Европы сократились за последние месяцы в преддверии эмбарго, ввод которого в силу намечен на декабрь. Так, в начале августа поставки в ЕС российской нефти Urals уменьшились на 28%. Снижается и средняя цена Urals — с $87,25 в июне до $78,4 в июле.

«В таких условиях российский бюджет сейчас недополучает значительные суммы доходов, а к концу года ситуация может стать ещё более сложной», — заключил Потавин.

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