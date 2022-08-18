Судак, Крым, 18 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. С 15 по 18 августа на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму пройдет финальный этап отбора молодых талантов для участия в медиа проектах, поддержанных Институтом развития интернета совместно и креативными площадками. Финал конкурса организован кастинг-платформой «Таврида. АРТ».

ИА REGNUM Интернет

На кастинг-платформе кандидатов для участия в своих специальных проектах ищут издание Лента. ру, социальный проект «Жить», креативное агентство Invite и проект «Мама, я хочу быть космонавтом».

Лента. ру отбирает графических дизайнеров: кандидаты разработают дизайн-концепцию спецпроекта для сайта Ленты. ру, а победитель получит стажировку в Rambler& Co. Создатели проекта «Мама, я хочу быть космонавтом» ищут харизматичного ведущего с интересом к космосу для съёмки специального ролика. Креативное агентство Invite ищет интервьюеров на проекты «Влились» и «Наши двери открыты». Проект «Жить» также ищет интервьюера на проект «Ты там был?» Павла Кукушкина и ведущего в свою команду.

Подать заявку могут зарегистрированные участники фестиваля «Таврида. АРТ» на странице каждого кастинга.

Кастинг-платформа «Таврида. АРТ» — российская платформа-агрегатор, предоставляющая молодым людям до 35 лет возможности для реализации своего творческого потенциала. На платформе проходят отборы на различные проекты и стажировки в крупные российские компании. Платформа функционирует в рамках арт-кластера «Таврида», организованного федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь».