Вашингтон, , 11:51 — REGNUM За совершение трёх взрывов на территории Крыма и в том числе — за ЧП на аэродроме Саки, несёт ответственность киевский режим. Об этом 17 августа сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на доклад украинского правительства.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

В материале указывается, что такого рода террористические атаки говорят о наличии систематического военного потенциала Киева для совершения нападения на Крым.

Также уточняется, что имеются ввиду взрыв на авиабазе в городе Саки 9 августа, взрыв на военной авиабазе в посёлке Гвардейское Симферопольского района 16 августа и взрыв боеприпасов в Джанкойском районе 17 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию Ростех, представил на форуме «Армия-2022» аппаратуру для наведения новейших зенитно-ракетных комплексов с помощью авиации.