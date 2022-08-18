Казань, 18 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Казани территория у речного порта в настоящее время занята устаревшими производствами, складами, заброшенными помещениями и гаражными кооперативами. Проект благоустройства площади в 287 гектаров представил 18 августа главе РТ Рустаму Минниханову мэр столицы республики Ильсур Метшин.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Территорию планируют застроить жилыми домами общей площадью 1,5 млн кв. метров и 1,3 млн кв. метров — административными и коммерческими помещениями. Озеленение и благоустройство общественных пространств займет не менее 25% от площади проектируемой территории и составит 72 га.

В городе появится набережная, а существующие объекты по периметру береговой линии переоборудуют под музеи, кафе и другие общественные функции. Здесь же будет обеспечена пешеходная связь с центром Казани и появятся стоянки маломерных судов.

В порядке первой очереди предполагается строительство 337 тыс. кв. метров жилья, школы на 1224 места, восьми детских садов на 1380 мест, прогулочной набережной протяженностью 1,3 км, а также сквера.

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина в августе 2020 года представила комплексное благоустройство территории на улице Портовая. В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий реализацию программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников и реновации депрессивных территорий.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2022 году в Казани благоустроят девять общественных пространств, среди них — первый парк в микрорайоне «Салават Купере», сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ, парк «Малое Чайковое озеро». Кроме того, знаковым событием в сфере благоустройства станет начало строительства большого парка вдоль реки Ноксы и благоустройство территории Голубых озер.

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