Сеул, , 11:51 — REGNUM Правительство Японии подписало контракт с представителями южнокорейской компании на поставку наборов для тестирования на COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании из Южной Кореи.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

Контракт оценивается в 148,3 млрд вон (~$112,3 млрд), что соответствует 5% годового объёма продаж компании в 2021 году.

Сообщается, что южнокорейская компания поставит в Японию два типа продуктов: набор, который может одновременно диагностировать как COVID-19, так и грипп, а также набор для самотестирования в домашних условиях.

В компании отметили, что спрос на комбинированные диагностические наборы в Японии вырос после того, как японские власти начали рассматривать меры по борьбе с COVID-19 и гриппом на одном уровне.