Иркутск, , 11:48 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области предупредило о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19–20 августа в западных и верхнеленских районах в пониженных формах рельефа ожидаются заморозки до — 3°C.

Заморозки hpgruesen

На озере Байкал 19 августа — переменная облачность, ветер северо-западный, юго-западный 6-11 м/с, местами по югу и средней части порывы до 12-17 м/с. Ночью кратковременные, местами сильные дожди, днём местами кратковременные дожди, грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная погода установилась и в некоторых других регионах Сибири, в частности, в Алтайском крае.

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