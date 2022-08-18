Вашингтон, 18 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Сеть выложили трейлер фильма About Fate режиссёра Марюса Вайсберга. Об этом 17 августа сообщил портал Collider.

Предстоящая картина является ремейком советского фильма «Ирония судьбы» и рассказывает о мужчине и девушке, которые, надеясь найти «настоящую любовь», проводят время вместе. В ролике же пара отправляется на свадебное торжество родственника одного из героев.

Цитата из трейлера Эмма Робертс в фильме About Fate режиссёра Марюса Вайсберга

Напомним, премьера About Fate намечена на 9 сентября 2022 года. Главные роли в картине исполнили Эмма Робертс и Томас Манн.