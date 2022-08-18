Екатеринбург, 18 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Свердловской области звание «Мать-героиня» могут получить 33 женщины. Об этом сообщает региональное минсоцполитики.

Слава матери героине! Советский плакат

Восемь семей с десятью и больше детьми проживают в Екатеринбурге. Ещё три — в Нижнем Тагиле, по две — в Серове и Качканаре. Также такие семьи есть Верхотурском и Ивдельском городских округах, в Краснотурьинске, Богдановиче, Берёзовском, Белоярском, Каменске-Уральском, в Красноуфимском, Полевском, Байкаловском, Слободо-Туринском, Талицком, Шалинском, Тугулымском Новолялинском, Кушвинском, Верхнесалдинском и Невьянском округах.

В Качканаре живёт семья, у которой 12 детей в возрасте от года до 21. Семья была создана в 2000 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее звание «Мать-героиня» возродил президент России Владимир Путин.