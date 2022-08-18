Черкесск, , 11:47 — REGNUM С начала 2022 года курорты Северо-Кавказского туркластера посетили уже 710 тыс. человек. Росту турпотока способствует развитие инфраструктуры на курортах. В инвестиционные проекты в текущем году было вложено свыше 1,1 млрд рублей. Планируется до конца года ввести в эксплуатацию шесть объектов, сообщил 18 августа заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Северный Кавказ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Более 710 тысяч туристов посетили курорты туристического кластера СКФО. Объём вложений, направленных резидентами на создание инвестиционных объектов на его территории, составил более 1,1 млрд рублей. <…> В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию шесть объектов, в том числе парковку на курорте «Эльбрус». На курорте «Архыз» — объекты транспортной, горнолыжной и инженерной инфраструктуры. Подписаны договора на строительно-монтажные работы по курортам «Ведучи» и «Мамисон», — сообщал Назаров.

Он также отметил, что туризм является одной из основных составляющих государственной программы развития Северного Кавказа, разработанной до 2030 года. На её реализацию в 2022 году выделено 15,9 млрд рублей, кассовое исполнение на 10 августа составило 12 млрд рублей — 75,3%, что говорит о положительной динамике достижения показателей госпрограммы.

Напомним, ранее гендиректор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев сообщал, что за первое полугодие 2022 года поток туристов на горные курорты Северного Кавказа вырос более чем на 17%.