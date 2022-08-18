Москва, 18 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Армия Великобритании, сформированная из представителей LGBTQ+, идёт «по правильному пути», считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

В личном телеграм-канале он с иронией прокомментировал новость об увольнении начальницы отдела кадров Военно-воздушных сил Британии. Женщина отказалась выполнять новый приказ о приостановке набора в ВВС белых мужчин для достижения показателей по гендерному и этническому многообразию.

«По правильному пути идёте, товарищи! Даёшь всё больше LGBTQ+ в британских ВВС!» — пошутил Пушков.

Он добавил, что скоро британской армии будет не до боеготовности, поскольку там будут заниматься другим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Миннесоте власти и профсоюз договорились при сокращении в школах сначала увольнять белых учителей.