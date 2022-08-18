Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 11:45 — REGNUM В городе Космсомольске-на-Амуре девять детей, отдыхавших в летнем лагере, попали в больницу с симптомами кишечной инфекции. Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю проводит проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

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Состояние детей оценивается как удовлетворительное. Следственные органы устанавливают причины и обстоятельства происшедшего. Проводится проверка, цель которой — оценить необходимость возбуждать уголовное дело по статьям 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), 293 УК РФ («Халатность») и 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа были госпитализированы с симптомами отравления (рвота, понос, боли в животе и высокая температура) 24 ребёнка из детского лагеря «Юнга» в Приморье. Правоохранительные органы проводят проверку.