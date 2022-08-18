Мурманск, 18 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. До конца 2022 года в Мурманской области введут в эксплуатацию быстровозводимые гостиницы. Семь победителей грантового конкурса получат софинансирование от государства на общую сумму более 106 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Правительство Республики Алтай Модульные гостиницы появятся в Горном Алтае

Мурманская область стала одним из 19 пилотных регионов РФ, участвующих в программе создания модульных некапитальных объектов размещения. Финансирование проектов осуществляется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Планируется, что победителями грантового конкурса создадутся объекты размещения туристов, которые рассчитаны на 200 койко-мест в 79 номерах. Реализуемые проекты обеспечат работой дополнительно 29 человек. Каждый мини-отель должен представлять собой комплекс не менее чем из 10 номеров со всеми удобствами, пригодными для круглогодичного проживания и построенными из сертифицированных быстровозводимых конструкций.

«Субсидии выделялись по результатам конкурса, в котором могли принять участие как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Финансирование проекта проходит на паритетной основе: не менее 50% от стоимости проекта — это средства заинтересованного бизнеса, вторую часть покрывает государственная субсидия», — указано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что увеличение кешбэка для туристов, направляющихся на Дальний Восток — актуальная и востребованная мера поддержки как для путешественников, так и для туристической индустрии региона. Об этом заявил депутат ГосдумыБорис Пайкин (ЛДПР).

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