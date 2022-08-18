Джакарта, , 11:42 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на севере Сулавеси в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение в Индонезии UCL Mathematical & Physical Sciences

Землетрясение произошло 18 августа около 14:46 по западно-индонезийскому времени. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметило, что эпицентр землетрясения находился в 47 км от Болаанг-Уки. Очаг землетрясения залегал на глубине 155 км.

Жителей Индонезии призвали сохранять бдительность в отношении возможных подземных толчков.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,4 произошло в море Сарми, Папуа.

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