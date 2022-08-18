Тюмень, 18 августа 2022, 11:42 — REGNUM В Тюменской области обнаружен барсук с трихинеллёзом. Об этом сообщает региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания (Госохотдепартамент).

Илларион Прянишников. Конец охоты. 1884
Илларион Прянишников. Конец охоты. 1884

Тюменская областная ветеринарная лаборатория провела исследования проб на опасные болезни животных барсука, сбитого недавно на трассе Тюмень — Екатеринбург в районе Переваловского сельского поселения. В его мясе были обнаружены инкапсулированные личинки трихинелл.

По данным Роспотребнадзора, ежегодно в России регистрируется до 200 случаев заболевания трихинеллезом. Человек чаще всего заражается трихинеллезом при употреблении в пищу термически недостаточно обработанного мяса дикого кабана, медведя, барсука и свинины. Симптомы болезни: лихорадка, отек век, одутловатость лица, боли в мышцах, различные высыпания на коже. При тяжелом течении заболевания возможны поражения миокарда, легких, центральной нервной системы.

В охотничьих угодьях Тюменской области сезон охоты на барсука открыт с 15 августа и продлится до 31 октября. Госохотдепартамент напоминает: использовать в пищу неисследованное мясо барсука не рекомендуется.

По последним данным, на территории Тюменской области обитает 8342 барсука.