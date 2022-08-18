Тюмень, 18 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Тюменской области обнаружен барсук с трихинеллёзом. Об этом сообщает региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания (Госохотдепартамент).

Илларион Прянишников. Конец охоты. 1884

Тюменская областная ветеринарная лаборатория провела исследования проб на опасные болезни животных барсука, сбитого недавно на трассе Тюмень — Екатеринбург в районе Переваловского сельского поселения. В его мясе были обнаружены инкапсулированные личинки трихинелл.

По данным Роспотребнадзора, ежегодно в России регистрируется до 200 случаев заболевания трихинеллезом. Человек чаще всего заражается трихинеллезом при употреблении в пищу термически недостаточно обработанного мяса дикого кабана, медведя, барсука и свинины. Симптомы болезни: лихорадка, отек век, одутловатость лица, боли в мышцах, различные высыпания на коже. При тяжелом течении заболевания возможны поражения миокарда, легких, центральной нервной системы.

В охотничьих угодьях Тюменской области сезон охоты на барсука открыт с 15 августа и продлится до 31 октября. Госохотдепартамент напоминает: использовать в пищу неисследованное мясо барсука не рекомендуется.

По последним данным, на территории Тюменской области обитает 8342 барсука.