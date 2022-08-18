Тверь, 18 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Высокая пожарная опасность прогнозируется на территории Тверской области 18 и 19 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

«По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 18 августа по 19 августа на территории Тверской области ожидается высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.

Спасатели просят жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, силы МЧС тушат масштабные пожары в Рязанской области. Ранее Рослесхоз сообщил, что в регионе упустили ситуацию с пожарами и скрывали реальные площади.