Москва, , 11:40 — REGNUM О героизме и мужестве наводчика-оператора рядового Дагира Виноградова, которые он проявил во время спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины, сообщили 18 августа в Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что рядовой в составе парашютно-десантной роты штурмовал опорный пункт украинских нацистов, вооружённых стрелковым оружием, гранатометами и противотанковыми управляемыми ракетами.

Также указывается, что взвод Виноградова после огневой поддержки минометных расчетов попытался обойти врага с фланга и рядовой одним из первых нанес удар во фланг радикалам, используя фактор внезапности.

«Смелыми и решительными действиями в условиях, сопряженных с риском для жизни, Дагир Виноградов огнем из пушки БМП-2 уничтожил пять националистов. По итогам боя опорный пункт боевиков был взят», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов предлагает в ближайшее время провести заседание Совета Государственной Думы, на котором необходимо обсудить складывающуюся обстановку и выработать дополнительные меры по успешному завершению операции на Украине.