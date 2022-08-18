Уфа, 18 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Наборы для первоклассников в Башкирии в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года подорожали на 18,2% (для мальчиков) и на 15,4% (для девочек). Об этом 18 августа сообщает пресс-служба Башстата.

Dvinanews.ru 1 сентября в архангельской гимназии №3

Специалисты этой службы в Башкирии ко Дню знаний рассчитали стоимость «Набора первоклассника», в который вошли комплект вещей, канцелярских принадлежностей, дидактических и учебных материалов.

Так, в июле текущего года стоимость таких наборов для мальчиков составила 22 889,56 рубля, для девочек — 27 624,08 рубля.

Отмечается, что комплект одежды и обуви для первоклассника в республике в среднем обойдётся порядка 17 тысяч рублей, для девочки — почти 22 тысячи рублей. Средняя цена школьного рюкзака составляет около 2,6 тысячи рублей, тетради — 9,19 рубля.

Добавим, что в Башкирии букет из пяти цветов за год подорожал на 8,9%, его средняя стоимость составила 718 рублей.