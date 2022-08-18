Кострома, 18 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Костромской области завели уголовное дело по статье «Халатность» из-за недостаточного обеспечения лекарствами детей, больных диабетом. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Uwe Hermann Сахар

По информации следователей, должностные лица депздрава не в полном объёме обеспечивали детей-диабетиков лекарствами и расходными для помп, необходимых для введения инсулина. Это право больным гарантирует российское законодательство.

Кроме этого, несовершеннолетних никак не обеспечивали системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. Родителям приходится приобретать регистраторы за свой счёт. СК обещает провести «комплексный анализ деятельности» госзакупок области и работы органов здравоохранения.

Всего в Костромской области имеется 250 детей с диабетом первого типа. Хроническое заболевание может спровоцировать проблемы с почками, сердечно-сосудистой системой и другие тяжелые осложнения. В среднем люди с диабетом такого типа живут на 15−20 лет меньше, чем здоровые сверстники.