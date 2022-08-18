Красногорск, 18 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В некоторых районах южной части Московской области наблюдаются смог и запах гари из-за пожаров в Рязанской области, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Смог

На автодорогах из-за смога Подмосковья отмечается ухудшение видимости. Поэтому автомобилистам рекомендуется быть очень внимательными за рулём.

Жителям области рекомендуют меньше выходить на улицу, закрывать в помещениях окна и пользоваться кондиционерами.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы в два раза увеличили группировку сил, направленную для тушения природных пожаров в Рязанской области.

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