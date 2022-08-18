Москва, , 11:39 — REGNUM Из российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые зарубежные фильмы и сериалы, пишет 18 августа «Коммерсантъ «.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, по данным газеты, в «Кинопоиске» стали недоступны в том числе фильмы «Маска» (1994), трилогия «Властелин колец» (2001—2003), «1+1» (2011) и «Интерстеллар» (2014).

В самой компании уточнили, что это связано со сложностями с продлением действующих контрактов со студиями.

Как сообщало ИА REGNUM, общая аудитория видеосервисов в России по итогам первой половины 2022 года составила 65 млн человек, что на 4% ниже показателей конца 2021 года.

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